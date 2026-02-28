Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о судействе в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после матча 19-го тура, в котором его команда одержала победу над «Пари НН» (2:1).

«На мой взгляд, пенальти в наши ворота сомнительный. Мы посмотрели повтор. Суть в трактовках. Ошибаться могут все. Вопрос в методике. В нашу пользу такие пенальти не ставили. Оценки вынесут специалисты», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».