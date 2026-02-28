Галактионов — о словах Тикнизяна: сейчас перепады погоды, надо аккуратно с такими срывами

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на скандальное интервью экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна, который на данный момент выступает в сербском клубе «Црвена Звезда».

«Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.

Что касается самого срыва Наира, сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.