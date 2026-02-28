Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов — о словах Тикнизяна: сейчас перепады погоды, надо аккуратно с такими срывами

Галактионов — о словах Тикнизяна: сейчас перепады погоды, надо аккуратно с такими срывами
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на скандальное интервью экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна, который на данный момент выступает в сербском клубе «Црвена Звезда».

«Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.

Что касается самого срыва Наира, сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Где его мужское начало?!» Наир Тикнизян — о Михаиле Галактионове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android