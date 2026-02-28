Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Футболист «Локо» Ненахов: изменения после ухода Баринова заметны, но мы будем биться

Футболист «Локо» Ненахов: изменения после ухода Баринова заметны, но мы будем биться
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) высказался о влиянии ухода полузащитника Дмитрия Баринова на игру команды.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Поле в хорошем состоянии, да и погода не особо холодная. +1°C градус был во время игры. Снега не было, поэтому игралось комфортно. И футболом были довольны. Даже играя вдесятером, мы владели преимуществом.

Конечно, изменения после ухода Баринова заметны. От нас ушёл один из лидеров, приходится закрывать эту позицию. Находим разные связки сейчас. Уход Димы, конечно, потеря для нас, но это не значит, что мы опустим руки и перестанем биться за высокие места. Мы в любом случае будем биться и работать над собой», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

