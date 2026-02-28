Игрок «Локомотива» Бакаев: не хочу думать о чемпионской гонке

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев признался, что старается не думать о борьбе своей команды за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Не хочу думать о чемпионской гонке. Надеюсь, что и мои партнёры тоже будут поспокойнее. Нужно идти от игры к игре, чтобы убрать лишнее давление. А так здесь все амбициозные. Это «Локомотив», все всё прекрасно понимают», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В данный момент «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».