Игрок «Локомотива» Бакаев: не хочу думать о чемпионской гонке
Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев признался, что старается не думать о борьбе своей команды за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Не хочу думать о чемпионской гонке. Надеюсь, что и мои партнёры тоже будут поспокойнее. Нужно идти от игры к игре, чтобы убрать лишнее давление. А так здесь все амбициозные. Это «Локомотив», все всё прекрасно понимают», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В данный момент «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».
