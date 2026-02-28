Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ненахов ответил, кто в «Локомотиве» взял на себя роль лидера после ухода Баринова

Ненахов ответил, кто в «Локомотиве» взял на себя роль лидера после ухода Баринова
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) ответил на вопрос, кто взял на себя роль лидера в столичной команде после ухода Дмитрия Баринова из клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Митрюшкин для нас стал лидером после ухода Баринова, мы сразу выбрали его на роль капитана. Полностью довольны им, и те слова, которые он сказал, помогли нам добиться результата», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Баринов покинул железнодорожников в зимнее трансферное окно, перейдя в ЦСКА. 30-летний голкипер Антон Митрюшкин выступает за «Локомотив» с 2024 года, проведя за это время 36 матчей за клуб.

Материалы по теме
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
«Локо» вытащил победу вдесятером! Их не сломил даже выдуманный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android