Ненахов ответил, кто в «Локомотиве» взял на себя роль лидера после ухода Баринова
Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) ответил на вопрос, кто взял на себя роль лидера в столичной команде после ухода Дмитрия Баринова из клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Митрюшкин для нас стал лидером после ухода Баринова, мы сразу выбрали его на роль капитана. Полностью довольны им, и те слова, которые он сказал, помогли нам добиться результата», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Напомним, Баринов покинул железнодорожников в зимнее трансферное окно, перейдя в ЦСКА. 30-летний голкипер Антон Митрюшкин выступает за «Локомотив» с 2024 года, проведя за это время 36 матчей за клуб.
