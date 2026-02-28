Ненахов ответил, кто в «Локомотиве» взял на себя роль лидера после ухода Баринова

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) ответил на вопрос, кто взял на себя роль лидера в столичной команде после ухода Дмитрия Баринова из клуба.

«Митрюшкин для нас стал лидером после ухода Баринова, мы сразу выбрали его на роль капитана. Полностью довольны им, и те слова, которые он сказал, помогли нам добиться результата», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Баринов покинул железнодорожников в зимнее трансферное окно, перейдя в ЦСКА. 30-летний голкипер Антон Митрюшкин выступает за «Локомотив» с 2024 года, проведя за это время 36 матчей за клуб.