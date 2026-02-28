«Динамо» Мх — «Рубин»: Гамид Агаларов открыл счёт на 25-й минуте, реализовав пенальти

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Кампийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «Динамо».

Первый мяч в матче с пенальти забил нападающий хозяев Гамид Агаларов, назначенный после просмотра VAR.

«Рубин» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 23 очками в 18 турах. Клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. У команды 15 набранных очков.