Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Барселона — Вильярреал, результат матча 28 февраля 2026, счёт 4:1, 26-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Ла Лиги, Ямаль оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

Первый мяч во встрече забил форвард «Барселоны» Ламин Ямаль на 28-й минуте. На 37-й минуте нападающий удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. В начале второго тайма полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе один мяч отыграл. А на 69-й минуте Ямаль оформил хет-трик. Разгром гостевой команды довершил Роберт Левандовски, установив окончательный счёт в матче на 90+1-й минуте — 4:1.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче сыграет с «Эльче» 8 марта, а «Барселона» на день раньше на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
