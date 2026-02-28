Ламин Ямаль оформил первый хет-трик в карьере
18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль оформил первый хет-трик в карьере. Это достижение случилось в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором сине-гранатовые победили «Вильярреал» со счётом 4:1.
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28' 2:0 Ямаль – 37' 2:1 Гейе – 49' 3:1 Ямаль – 69' 4:1 Левандовски – 90+1'
Футболист отличился на 28-й, 37-й и 69-й минутах встречи. Ранее форвард не забивал больше двух голов за один матч. Первый хет-трик Ламин оформил в своём 140-м матче за «Барселону».
В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 13 результативными передачами.
После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.
