«Боруссия» Д — «Бавария»: Нико Шлоттербек открыл счёт на 26-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступает Свен Яблонски. Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в игре открыл защитник хозяев поля Нико Шлоттербек на 26-й минуте.

На данный момент «Боруссия» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Бавария» лидирует в лиге, набрав 60 очков.

В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).