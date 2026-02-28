Скидки
«Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ». Генич — о матче «Локомотив» – «Пари НН»

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, судья назначил пенальти, который реализовал нападающий нижегородцев Олакунле Олусегун на 69-й минуте.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

