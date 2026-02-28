«Самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ». Генич — о матче «Локомотив» – «Пари НН»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

«В Черкизово самый позорный пенальти, который я видел в РПЛ. Пипец», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, судья назначил пенальти, который реализовал нападающий нижегородцев Олакунле Олусегун на 69-й минуте.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.