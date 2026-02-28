Радимов: РПЛ, опубликуйте переговоры VAR! И мы поймём, у кого бубенчик на голове

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал решение судейской бригады назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ, опубликуйте переговоры VAR!

Хотя бы раз сделайте это достоянием общественности, и мы поймём, у кого бубенчик на голове, у кого колпак на носу, а у кого румяна на щеках!

Просто хочется понять, о чём именно и как разговаривали Шафеев и те, кто сидел на VAR, что его туда пригласили», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На 69-й минуте встречи судья Рафаэль Шафеев назначил вызвавший споры пенальти в ворота москвичей, который реализовал форвард Олакунле Олусегун.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 15-е место.