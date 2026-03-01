Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер — Дженоа, результат матча 28 февраля 2026, счёт 2:0, 27-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура Серии А
Комментарии

Завершён матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Дженоа». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «нерадзурри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Италия — Серия А . 27-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Димарко – 31'     2:0 Чалханоглу – 70'    

Федерико Димарко открыл счёт на 31-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 70-й минуте.

После этой игры «Интер» с 67 очками находится на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 27 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Интер» 8 марта сыграет с «Миланом» в гостевом матче, «Дженоа» в тот же день примет «Рому».

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» внимательно следит за защитником «Интера» Алессандро Бастони — Моретто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android