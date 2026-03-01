«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура Серии А

Завершён матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Дженоа». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «нерадзурри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца).

Федерико Димарко открыл счёт на 31-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти на 70-й минуте.

После этой игры «Интер» с 67 очками находится на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 27 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Интер» 8 марта сыграет с «Миланом» в гостевом матче, «Дженоа» в тот же день примет «Рому».