Главная Футбол Новости

«Вы что, рехнулись? Что это?!» Шнякин — о пенальти в ворота «Локомотива»

«Вы что, рехнулись? Что это?!» Шнякин — о пенальти в ворота «Локомотива»
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Вы что, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может. Что это?! Шнапцев же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьёт Пиняева по ноге. Это и ударом… Да чего уж, контактом толком даже не назовёшь. Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.

