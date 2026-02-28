«Вы что, рехнулись? Что это?!» Шнякин — о пенальти в ворота «Локомотива»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники победили нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. В качестве главного арбитра матча выступил Рафаэль Шафеев.

«Вы что, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может. Что это?! Шнапцев же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьёт Пиняева по ноге. Это и ударом… Да чего уж, контактом толком даже не назовёшь. Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Пари Нижний Новгород» с 14 очками находится на 15-м месте.