Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил, почему Холанд оказался вне заявки на игру с «Лидс Юнайтед»

Гвардиола ответил, почему Холанд оказался вне заявки на игру с «Лидс Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему норвежский нападающий Эрлинг Холанд не был включён в заявку команды на матч 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Перерыв
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 45+2'    

«Два дня назад, в самом конце тренировочного занятия, у Эрлинга возникли определённые трудности, небольшое повреждение. Это не является чем-то серьёзным, но к сегодняшней игре он не готов. Нам сегодня будет не хватать одного элитного нападающего, но мы заменим его другим элитным нападающим», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

