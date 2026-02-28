Полузащитник «Локомотива» Батраков: сейчас каждая победа будет на вес золота

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Сейчас каждая победа будет на вес золота. Красная карточка нас немного подломила, но, с другой стороны, мы завелись. Пенальти… Обсуждать не буду, просто поздравляю с победой.

Нас просили побольше играть с мячом, терпеть и ждать момента, а в обороне играть плотнее. У меня были моменты, но с реализацией не получилось. Буду работать», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».