Полузащитник «Локомотива» Батраков: сейчас каждая победа будет на вес золота
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Сейчас каждая победа будет на вес золота. Красная карточка нас немного подломила, но, с другой стороны, мы завелись. Пенальти… Обсуждать не буду, просто поздравляю с победой.
Нас просили побольше играть с мячом, терпеть и ждать момента, а в обороне играть плотнее. У меня были моменты, но с реализацией не получилось. Буду работать», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет грозненский «Ахмат».
