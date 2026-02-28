«Спасибо за игру, товарищ». Сулейманов отреагировал на судейство в игре с «Краснодаром»
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказался о судействе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
«Они на Джоне [Кордобе] всё свистят… Мне бьют по челюсти три раза — не свистят. Тяжело говорить о каком-то футболе. Что сказать. Спасибо за игру, товарищ судья», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Отметим, по ходу встречи арбитр удалил двух игроков «Ростова» — Дмитрия Чистякова и Илью Ваханию.
После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
