«Спасибо за игру, товарищ». Сулейманов отреагировал на судейство в игре с «Краснодаром»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказался о судействе в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Они на Джоне [Кордобе] всё свистят… Мне бьют по челюсти три раза — не свистят. Тяжело говорить о каком-то футболе. Что сказать. Спасибо за игру, товарищ судья», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, по ходу встречи арбитр удалил двух игроков «Ростова» — Дмитрия Чистякова и Илью Ваханию.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.