«Локомотив» не проигрывал в последних 10 матчах в РПЛ, в которых получал удаление

Комментарии

«Локомотив» в меньшинстве победил «Пари НН» со счётом 2:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники не проигрывают в последних 10 играх РПЛ, в которых получали удаление. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

В последний раз «Локомотив» проигрывал после удаления в октябре 2022 года (уступили «Уралу» со счётом 2:4. — Прим. «Чемпионата). В 10 матчах в меньшинстве под руководством Михаила Галактионова у железнодорожников пять побед и пять ничьих.

В нынешнем веке лучшая серия была только у «Зенита» с 2009 по 2015 год — 11 матчей с удалениями без поражений.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат».

