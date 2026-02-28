«Локомотив» не проигрывал в последних 10 матчах в РПЛ, в которых получал удаление

«Локомотив» в меньшинстве победил «Пари НН» со счётом 2:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники не проигрывают в последних 10 играх РПЛ, в которых получали удаление. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В последний раз «Локомотив» проигрывал после удаления в октябре 2022 года (уступили «Уралу» со счётом 2:4. — Прим. «Чемпионата). В 10 матчах в меньшинстве под руководством Михаила Галактионова у железнодорожников пять побед и пять ничьих.

В нынешнем веке лучшая серия была только у «Зенита» с 2009 по 2015 год — 11 матчей с удалениями без поражений.

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат».