«Люди хотят, чтобы я забивал по 100 за игру». Ямаль — после дебютного хет-трика в карьере

18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль высказался после своего дебютного хет-трика в карьере в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором сине-гранатовые победили «Вильярреал» со счётом 4:1.

«Люди всегда хотят, чтобы я забивал по 100 голов за игру в 18 лет… Я бы тоже этого хотел, но это очень сложно, понимаете? Один, два, три гола… Важно лишь помочь команде победить», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист отличился на 28-й, 37-й и 69-й минутах встречи. Ранее форвард не забивал больше двух голов за один матч. Первый хет-трик Ламин оформил в своём 140-м матче за «Барселону».

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 13 результативными передачами.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.