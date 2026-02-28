Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Люди хотят, чтобы я забивал по 100 за игру». Ямаль — после дебютного хет-трика в карьере

«Люди хотят, чтобы я забивал по 100 за игру». Ямаль — после дебютного хет-трика в карьере
Комментарии

18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль высказался после своего дебютного хет-трика в карьере в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором сине-гранатовые победили «Вильярреал» со счётом 4:1.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

«Люди всегда хотят, чтобы я забивал по 100 голов за игру в 18 лет… Я бы тоже этого хотел, но это очень сложно, понимаете? Один, два, три гола… Важно лишь помочь команде победить», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Футболист отличился на 28-й, 37-й и 69-й минутах встречи. Ранее форвард не забивал больше двух голов за один матч. Первый хет-трик Ламин оформил в своём 140-м матче за «Барселону».

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 13 результативными передачами.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.

Материалы по теме
Ламин Ямаль оформил первый хет-трик в карьере
Материалы по теме
«Камп Ноу» — сила. «Барселона» обыграет «Вильярреал» в матче недели
«Камп Ноу» — сила. «Барселона» обыграет «Вильярреал» в матче недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android