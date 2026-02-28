«Ливерпуль» выиграл четвёртый матч подряд во всех турнирах
«Ливерпуль» со счётом 5:2 обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы одержали четвёртую победу подряд во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5' 2:0 ван Дейк – 24' 3:0 Мак Аллистер – 43' 3:1 Соучек – 49' 4:1 Гакпо – 70' 4:2 Кастельянос – 75' 5:2 Дисаси – 82'
Данная серия команды Арне Слота началась встречей 26-го тура чемпионата Англии — тогда «красные» переиграли «Сандерленд» со счётом 1:0. После этого «Ливерпуль» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в четвёртом раунде Кубка Англии, а затем одержал две победы в АПЛ — над «Ноттингем Форест» (1:0) и «молотобойцами». В следующем матче мерсисайдцы 3 марта на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном» в рамках 29-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
