«Ливерпуль» выиграл четвёртый матч подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» со счётом 5:2 обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы одержали четвёртую победу подряд во всех турнирах.

Данная серия команды Арне Слота началась встречей 26-го тура чемпионата Англии — тогда «красные» переиграли «Сандерленд» со счётом 1:0. После этого «Ливерпуль» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в четвёртом раунде Кубка Англии, а затем одержал две победы в АПЛ — над «Ноттингем Форест» (1:0) и «молотобойцами». В следующем матче мерсисайдцы 3 марта на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном» в рамках 29-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.