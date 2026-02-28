Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» выиграл четвёртый матч подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл четвёртый матч подряд во всех турнирах
Комментарии

«Ливерпуль» со счётом 5:2 обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы одержали четвёртую победу подряд во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

Данная серия команды Арне Слота началась встречей 26-го тура чемпионата Англии — тогда «красные» переиграли «Сандерленд» со счётом 1:0. После этого «Ливерпуль» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) в четвёртом раунде Кубка Англии, а затем одержал две победы в АПЛ — над «Ноттингем Форест» (1:0) и «молотобойцами». В следующем матче мерсисайдцы 3 марта на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном» в рамках 29-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android