Эден Азар ответил, почему отказался от перехода в «ПСЖ» в прошлом

Экс-футболист «Лилля», «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что мог перейти в «Пари Сен-Жермен» во время своей игровой карьеры.

«Пари Сен-Жермен» выходил на меня каждый год. Но я чётко для себя решил, что не перейду ни в одну французскую команду, кроме «Лилля». Если бы я и вернулся в Лигу 1, то только в эту команду, чтобы, например, завершить карьеру. Из уважения к клубу и людям этого города я не хотел переходить в «ПСЖ», — приводит слова Азара The Touchline.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.