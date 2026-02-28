Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: матч «Динамо» Мх — «Рубин» проходит в заснеженных условиях в последний день зимы

Фото: матч «Динамо» Мх — «Рубин» проходит в заснеженных условиях в последний день зимы
Комментарии

Матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» проходит в тяжёлых погодных условиях, футболистам приходится играть в условиях плохой видимости из-за снега. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Первый мяч в матче с пенальти, который назначили после просмотра VAR, забил нападающий хозяев Гамид Агаларов, а форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай сравнял счёт на 35-й минуте.

Начало матча было задержано на 30 минут в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

«Рубин» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 23 очками в 18 турах. Клуб из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей. У команды 15 набранных очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
