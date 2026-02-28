Михаил Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ в роли тренера «Локомотива»

«Локомотив» обыграл «Пари НН» со счётом 2:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выиграл 50 матчей в РПЛ у руля московского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее с «Локомотивом» до этой отметки добирался только Юрий Сёмин. Легендарный наставник красно-зелёных одержал 293 победы в чемпионате России.

Отметим, Галактионов достиг отметки в 50 побед в 92 матчах РПЛ. Статистика лучше с момента назначения наставника в столичный клуб только у «Зенита» (57) и «Краснодара» (55).

После этой игры «Локомотив» с 40 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре московская команда 9 марта примет «Ахмат».