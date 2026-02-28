Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
«Барселона» готова выкупить права на нападающего «МЮ» Рашфорда — Скира

Комментарии

«Барселона» намерена выкупить права на английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, каталонцы готовы активировать опцию выкупа прав на футболиста за € 30 млн. Сине-гранатовые уже согласовали с англичанином условия трудового договора, срок действия которого будет рассчитан до лета 2030 года.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. В 35 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых на его счету 10 забитых мячей и 13 результативных передач. На данный момент каталонцы возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

