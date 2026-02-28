Флик провёл 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл 100-й матч в качестве наставника каталонского клуба. Это достижение случилось в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором сине-гранатовые победили «Вильярреал» со счётом 4:1.
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28' 2:0 Ямаль – 37' 2:1 Гейе – 49' 3:1 Ямаль – 69' 4:1 Левандовски – 90+1'
Флик возглавил каталонский клуб в мая 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые стали чемпионами Испании сезона-2024/2025, обладателями Кубка Испании, а также двукратными победителями Суперкубка. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2027 года.
После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.
