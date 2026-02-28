Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На данной стадии турнира мюнхенцы сыграют с «Аталантой».
«Это будет очень интересный матч с сильной итальянской командой. Мы никогда раньше не играли друг против друга и с нетерпением ждём встречи. Все видели в их матчах плей-офф с дортмундской «Боруссией», насколько сильна «Аталанта», особенно дома.
Эта команда может оказывать огромное давление и играть очень агрессивно, демонстрируя высокое качество. Но мы хорошо подготовимся и сосредоточимся на нашем сопернике. Знаем, что это будет непросто, если выложимся по максимуму, у нас есть хорошие шансы выйти в следующий раунд», — приводит слова Фройнда официальный сайт мюнхенского клуба.
- 28 февраля 2026
-
22:47
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:27
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:04
-
22:04
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:33
-
20:31
-
20:30