Футбол

Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил результаты жеребьёвки Лиги чемпионов
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На данной стадии турнира мюнхенцы сыграют с «Аталантой».

«Это будет очень интересный матч с сильной итальянской командой. Мы никогда раньше не играли друг против друга и с нетерпением ждём встречи. Все видели в их матчах плей-офф с дортмундской «Боруссией», насколько сильна «Аталанта», особенно дома.

Эта команда может оказывать огромное давление и играть очень агрессивно, демонстрируя высокое качество. Но мы хорошо подготовимся и сосредоточимся на нашем сопернике. Знаем, что это будет непросто, если выложимся по максимуму, у нас есть хорошие шансы выйти в следующий раунд», — приводит слова Фройнда официальный сайт мюнхенского клуба.

