«Динамо» Мх вырвало победу у «Рубина» в матче РПЛ с тяжёлыми погодными условиями

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч в матче с пенальти, который назначили после просмотра VAR, забил нападающий хозяев Гамид Агаларов, а форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай сравнял счёт на 35-й минуте. На 90-й минуте Хазем Мастури реализовал второй пенальти в ворота «Рубина», установив окончательный счёт — 2:1.

Начало матча было задержано на 30 минут в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

После 19 матчей российского чемпионата «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 18 очков.

В следующем туре «Рубин» в домашнем матче сыграет с «Краснодаром» 8 марта, а махачкалинское «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».