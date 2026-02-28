Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Мх — Рубин, результат матча 28 февраля 2026, счет 2:1, 19-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» Мх вырвало победу у «Рубина» в матче РПЛ с тяжёлыми погодными условиями
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

Первый мяч в матче с пенальти, который назначили после просмотра VAR, забил нападающий хозяев Гамид Агаларов, а форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай сравнял счёт на 35-й минуте. На 90-й минуте Хазем Мастури реализовал второй пенальти в ворота «Рубина», установив окончательный счёт — 2:1.

Начало матча было задержано на 30 минут в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

После 19 матчей российского чемпионата «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 18 очков.

В следующем туре «Рубин» в домашнем матче сыграет с «Краснодаром» 8 марта, а махачкалинское «Динамо» в этот же день на выезде встретится с «Крыльями Советов».

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Защитник «Ростова» Чистяков назвал глупым своё удаление в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android