Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 28 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 28 февраля
Комментарии

В субботу, 28 февраля, состоялись три встречи 22-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 28 февраля:

«Сокол» – «Челябинск» – 0:1;
«Спартак» Кострома – «Ротор» – 1:1;
«Нефтехимик» – «Уфа» – 2:0.

Оставшиеся встречи 22-го тура пройдут 1 и 2 марта.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
