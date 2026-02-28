Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д — «Бавария»: Даниэль Свенссон сравнял счёт на 83-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступает Свен Яблонски. Счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

Защитник «шмелей» Даниэль Свенссон сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев поля Нико Шлоттербек на 26-й минуте. Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан покинул поле из-за травмы на 45+5-й минуте. Вместо него на поле вышел Рами Бенсебаини. Во втором тайме форвард мюнхенцев Гарри Кейн сравнял счёт на 54-й минуте. Англичанин оформил дубль с пенальти на 70-й минуте.

На данный момент «Боруссия» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Бавария» лидирует в лиге, набрав 60 очков.

В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
