«Боруссия» Д — «Бавария»: Даниэль Свенссон сравнял счёт на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступает Свен Яблонски. Счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Защитник «шмелей» Даниэль Свенссон сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник хозяев поля Нико Шлоттербек на 26-й минуте. Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан покинул поле из-за травмы на 45+5-й минуте. Вместо него на поле вышел Рами Бенсебаини. Во втором тайме форвард мюнхенцев Гарри Кейн сравнял счёт на 54-й минуте. Англичанин оформил дубль с пенальти на 70-й минуте.

На данный момент «Боруссия» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Бавария» лидирует в лиге, набрав 60 очков.

В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).