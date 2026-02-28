Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 28 февраля

Комментарии

В субботу, 28 февраля, состоялись четыре матча в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 28 февраля:

«Оренбург» — «Акрон» — 2:0;
«Краснодар» — «Ростов» — 2:1;
«Локомотив» — «Пари НН» — 2:1;
«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
