Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Вадим Евсеев никогда не проигрывал в первом матче в новом клубе РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 2:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым главный тренер бело-голубых Вадим Евсеев ещё ни разу не проигрывал в первом матче в новом клубе РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

Ранее Евсеев начинал работу в «Амкаре» и «Уфе» с ничьей, и одерживал победу в дебютной игре на посту наставника «Факела».

Отметим, сегодня махачкалинское «Динамо» лишь во второй раз в текущем сезоне забило больше гола за матч.

После 19 матчей российского чемпионата «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 18 очков.

Live
