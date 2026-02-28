Вадим Евсеев никогда не проигрывал в первом матче в новом клубе РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 2:1 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым главный тренер бело-голубых Вадим Евсеев ещё ни разу не проигрывал в первом матче в новом клубе РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее Евсеев начинал работу в «Амкаре» и «Уфе» с ничьей, и одерживал победу в дебютной игре на посту наставника «Факела».

Отметим, сегодня махачкалинское «Динамо» лишь во второй раз в текущем сезоне забило больше гола за матч.

После 19 матчей российского чемпионата «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 18 очков.