Боруссия Д — Бавария, результат матча 28 февраля 2026, счет 2:3, 24-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией», Киммих забил решающий гол на 87-й минуте
Комментарии

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Нико Шлоттербек на 26-й минуте. Во втором тайме форвард мюнхенцев Гарри Кейн сравнял счёт на 54-й минуте. Англичанин оформил дубль с пенальти на 70-й минуте. Защитник «шмелей» Даниэль Свенссон восстановил равенство в счёте на 83-й минуте. В конце встречи на 87-й минуте хавбек «Баварии» Йозуа Киммих вырвал победу для своей команды.

На данный момент «Боруссия» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Бавария» лидирует в лиге, набрав 63 очка.

В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
