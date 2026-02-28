Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Гавром» в 24-м туре Лиге 1

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Гавр» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Марк Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Гавр»: Дио, Пембеле, Льорис, Зуауи, Гурна-Дуат, Загаду, Эбоног, Ндиайе, Сумаре, Буфаль, Секо.

«ПСЖ»: Сафонов, Забарный, Эрнандес, Хакими, Пачо, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Кварацхелия.

После 23 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Гавр» располагается на 13-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Метц» со счётом 3:0, а «Гавр» на выезде проиграл «Нанту» (0:2).