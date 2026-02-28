«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» в матче Ла Лиги, Захарян отыграл 63 минуты

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч во встрече забил нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Солер на 36-й минуте. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был заменён на 63-й минуте.

После 26 матчей испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Мальорка» располагается на 18-й строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» 7 марта, а «Мальорка» в этот же день встретится с «Осасуной».