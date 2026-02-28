Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальорка — Реал Сосьедад, результат матча 28 февраля 2026, счёт 0:1, 26-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» в матче Ла Лиги, Захарян отыграл 63 минуты
Комментарии

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Солер – 36'    

Единственный мяч во встрече забил нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Солер на 36-й минуте. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был заменён на 63-й минуте.

После 26 матчей испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Мальорка» располагается на 18-й строчке, у команды в активе 24 очка.

В следующем туре «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» 7 марта, а «Мальорка» в этот же день встретится с «Осасуной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Ла Лиги, Ямаль оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android