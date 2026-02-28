Женская сборная России переиграла команду Танзании в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли женские сборные России и Танзании. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали россиянки. Встреча состоялась на стадионе «​Аль-Хамрия»​ (ОАЭ, Шарджа).

На первой минуте встречи Полина Юкляева открыла счёт в этой игре. На 43-й минуте Надежда Смирнова реализовала пенальти, а на 65-й минуте она оформила дубль. На 82-й минуте Валерия Лушникова увеличила разрыв в счёте. На 85-й минуте команда Танзании отыграла один мяч.

Вторую игру в рамках нынешнего сбора российская женская национальная команда проведёт 3 марта — оппонентом станет сборная Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.