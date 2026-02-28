Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России переиграла команду Танзании в товарищеском матче

Женская сборная России переиграла команду Танзании в товарищеском матче
Комментарии

Завершён товарищеский матч, в котором играли женские сборные России и Танзании. Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали россиянки. Встреча состоялась на стадионе «​Аль-Хамрия»​ (ОАЭ, Шарджа).

На первой минуте встречи Полина Юкляева открыла счёт в этой игре. На 43-й минуте Надежда Смирнова реализовала пенальти, а на 65-й минуте она оформила дубль. На 82-й минуте Валерия Лушникова увеличила разрыв в счёте. На 85-й минуте команда Танзании отыграла один мяч.

Вторую игру в рамках нынешнего сбора российская женская национальная команда проведёт 3 марта — оппонентом станет сборная Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Материалы по теме
Тренер вратарей Виталий Кафанов работает на сборе с женской командой России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android