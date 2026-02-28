Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» восьмой матч подряд

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Гавром». Эта игра станет для футболиста восьмой в стартовом составе парижского клуба подряд.

Ранее Сафонов выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Ренном» (1:3) и «Метцем» (3:0), а также в матчах Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) и «Монако» в раунде плей-офф турнира.

После 23 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Гавр» располагается на 13-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Метц» со счётом 3:0, а «Гавр» на выезде проиграл «Нанту» (0:2).