Голкипер «Баварии» Нойер: впечатляет то, что «Аталанта» добивается многого из малого

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер оценил результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии турнира немецкий клуб встретится с «Аталантой».

«У нас было время посмотреть матчи [Лиги чемпионов], включая игру «Аталанты» против дортмундской «Боруссии». Мы видели, как хорошо они играли дома. Впечатляет то, что они добиваются многого из малого, и я думаю, что в свой лучший день они могут свернуть горы. Поэтому неплохо, что первый матч состоится в Бергамо, а после этого мы будем знать, на каком уровне находимся. Мы с нетерпением ждём этого международного противостояния. Конечно, игра с итальянской командой больше напоминает Лигу чемпионов, чем с немецкой, как, например, с «Байером», — приводит слова Нойера официальный сайт мюнхенского клуба.