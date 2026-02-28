Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Голкипер «Баварии» Нойер: впечатляет то, что «Аталанта» добивается многого из малого

Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер оценил результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии турнира немецкий клуб встретится с «Аталантой».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас было время посмотреть матчи [Лиги чемпионов], включая игру «Аталанты» против дортмундской «Боруссии». Мы видели, как хорошо они играли дома. Впечатляет то, что они добиваются многого из малого, и я думаю, что в свой лучший день они могут свернуть горы. Поэтому неплохо, что первый матч состоится в Бергамо, а после этого мы будем знать, на каком уровне находимся. Мы с нетерпением ждём этого международного противостояния. Конечно, игра с итальянской командой больше напоминает Лигу чемпионов, чем с немецкой, как, например, с «Байером», — приводит слова Нойера официальный сайт мюнхенского клуба.

