Главная Футбол Новости

Монако — Анже, результат матча 28 февраля 2026, счёт 2:0, 24-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» победил «Анже» в матче 24-го тура Лиги 1, у Головина голевая передача
Комментарии

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Анже». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гийом Парадис. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Балогун – 57'     2:0 Адингра – 62'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 57-й минуте. Через пять минут Симон Адингра удвоил преимущество хозяев команды. Голевой передачей в этом эпизоде отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями. Головин провёл на поле полный матч.

После 24 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 29 очков.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «ПСЖ» 6 марта, а «Анже» на день позже встретится с «Нантом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
