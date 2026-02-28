«Монако» победил «Анже» в матче 24-го тура Лиги 1, у Головина голевая передача

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Монако» и «Анже». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гийом Парадис. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 57-й минуте. Через пять минут Симон Адингра удвоил преимущество хозяев команды. Голевой передачей в этом эпизоде отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями. Головин провёл на поле полный матч.

После 24 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 29 очков.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «ПСЖ» 6 марта, а «Анже» на день позже встретится с «Нантом».