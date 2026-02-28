Болельщики «Балтики» установили рекорд клуба по посещаемости гостевых игр РПЛ

«Балтика» со счётом 0:1 уступила «Зениту» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Эту игру посетили 754 болельщика калининградской команды, что является клубным рекордом посещаемости гостевых игр в высшем дивизионе чемпионата России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале балтийцев.

«Вчера в гостях в Санкт-Петербурге нашу команду поддержали 754 балтийских болельщика! Эта цифра рекордная для нашего клуба в выездных матчах в рамках РПЛ!

Вы приехали поддержать команду и заряжали наши кричалки всю игру, создавая атмосферу домашнего стадиона. Это бесценно!

Спасибо каждому! Вы вдохновляли команду и помогали бороться!» — сказано в сообщении «Балтики».

Калининградская команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.