Главная Футбол Новости

«Впереди ещё много работы». Сперцян — после победы «Краснодара» над «Ростовом»

«Впереди ещё много работы». Сперцян — после победы «Краснодара» над «Ростовом»
Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы «быков» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Забрали первые три очка в 2026! Впереди ещё много работы. Друзья, спасибо за вашу энергию и поддержку на стадионе», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. После 19 встреч в РПЛ на втором месте находится «Зенит» с 42 очками.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

