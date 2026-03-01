«Впереди ещё много работы». Сперцян — после победы «Краснодара» над «Ростовом»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы «быков» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 2:1.

«Забрали первые три очка в 2026! Впереди ещё много работы. Друзья, спасибо за вашу энергию и поддержку на стадионе», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 19 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и занимает первое место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. После 19 встреч в РПЛ на втором месте находится «Зенит» с 42 очками.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).