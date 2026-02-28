Ямаль — первый игрок в XXI веке, забивший 25 голов в топ-5 лигах до достижения 19 лет
18-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль отличился в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Вильярреалом» (4:1). Тем самым испанский вингер стал первым футболистом в XXI веке, который забил 25 голов в топ-5 лигах до достижения 19 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28' 2:0 Ямаль – 37' 2:1 Гейе – 49' 3:1 Ямаль – 69' 4:1 Левандовски – 90+1'
Фланговый нападающий каталонского клуба оформил хет-трик в ворота команды Марселино Тораля. В активе испанца 27 голов в 95 матчах Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 13 результативными передачами.
После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.
Комментарии
