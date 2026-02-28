Сборная Ирана может сняться с ЧМ-2026 из-за военной операции США в регионе — Marca

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу из-за агрессивной политики США в отношении страны с Ближнего Востока, сообщает Marca.

Утром 28 февраля Израиль нанёс «превентивный удар» по Ирану, а через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной боевой операции. Иран ответил ракетными ударами по Израилю и американским базам в регионе.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).