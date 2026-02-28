Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин отдал ассист в третьем матче подряд. Это рекорд для россиянина в «Монако»

Головин отдал ассист в третьем матче подряд. Это рекорд для россиянина в «Монако»
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (2:0). Тем самым хавбек отдал ассист в третьем матче подряд и установил личный рекорд во французском клубе. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Балогун – 57'     2:0 Адингра – 62'    

Ранее россиянин никогда не делал ассисты в трёх играх подряд после переезда во Францию. В последних шести матчах у Головина пять голевых передач. Напомним, полузащитник монегасков отмечался результативными передачами во встречах с «ПСЖ» (2:3) в Лиге чемпионов, и в играх с «Ренном» (4:0), «Нантом» (3:1, два ассиста) и «Анже» (2:0) в Лиге 1.

После 24 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 29 очков.

Материалы по теме
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Видео
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android