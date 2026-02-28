Головин отдал ассист в третьем матче подряд. Это рекорд для россиянина в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (2:0). Тем самым хавбек отдал ассист в третьем матче подряд и установил личный рекорд во французском клубе. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее россиянин никогда не делал ассисты в трёх играх подряд после переезда во Францию. В последних шести матчах у Головина пять голевых передач. Напомним, полузащитник монегасков отмечался результативными передачами во встречах с «ПСЖ» (2:3) в Лиге чемпионов, и в играх с «Ренном» (4:0), «Нантом» (3:1, два ассиста) и «Анже» (2:0) в Лиге 1.

После 24 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Анже» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 29 очков.