Главная Футбол Новости

«Сегодня я доволен тем, что произошло». Флик — о дебютном хет-трике Ямаля

«Сегодня я доволен тем, что произошло». Флик — о дебютном хет-трике Ямаля
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о дебютном хет-трике нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, случившемся в матче 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонский клуб разгромил «Вильярреал» (4:1).

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

«Нам понадобились его три гола, чтобы вернуться к высокому уровню уверенности. Для меня была важнее всего его игра без мяча — когда он терял его, прессинговал. Я ожидаю того же от матча во вторник.

Когда забиваешь один гол, а потом второй, всё становится проще. Ламин очень молод, ему нужно совершенствоваться, но у него уже есть качества. Соперники иногда выставляют против него двух или трёх игроков, было видно, что ему не хватало уверенности и динамики в ситуациях один на один. Сегодня я доволен тем, что произошло, это придаст ему уверенности. Когда Ламин получает удовольствие от игры в футбол, это хорошо и для нас, и для него», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Футболист отличился на 28-й, 37-й и 69-й минутах встречи.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 13 результативными передачами.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.

