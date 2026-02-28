Защитник «Баварии» Та поделился ожиданиями от матчей с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Жонатан Та дал комментарий касательно результатов жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На данной стадии турнира мюнхенцы встретятся с «Аталантой».

«Я уже играл с «Аталантой», это хороший соперник, действующий с высокой интенсивностью. В их матчах с дортмундской «Боруссией» все увидели, на что они способны. Я с нетерпением жду этой встречи! Преимущество домашнего поля в ответной игре не особо меня интересует, в конце концов, речь идёт о победе по сумме двух матчей, чтобы пройти дальше. Хотя, конечно, встреча с «Байером» была бы для меня особенной, считаю, что итальянский соперник в Лиге чемпионов лучше, чем чисто немецкое противостояние», — приводит слова Та официальный сайт мюнхенского клуба.