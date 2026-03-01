Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Фрайбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кривцов танцевал после гола, арбитр раздавал красные карточки. Фото победы «Краснодара»

Комментарии

28 февраля на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре состоялся матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал «Ростов». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лучшие кадры матча «Краснодар» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

В первом тайме соперники обменялись голами, забитыми с пенальти. На восьмой минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В компенсированное к первому тайму время Алексей Миронов из «Ростова» восстановил равновесие.

На 38-й минуте нападающий хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра VAR из-за игры рукой у форварда Джона Кордобы.

На 73-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил гол с игры и принёс победу «Краснодару». «Ростов» же во втором тайме отметился только двумя красными карточками. На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков был удалён за вторую жёлтую карточку, а в компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил Илья Вахания.

