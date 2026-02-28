«Я получил жёлтую карточку и её заслужил». Флик — о конфликте с тренером «Вильярреала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о конфликте с наставником «Вильярреала» Марселино Гарсией Торалем во время матча между командами в 26-м туре испанской Ла Лиги (4:1).

«Ну, конечно, мы поговорили. Фэйр-плей — это если ты выбиваешь мяч, когда твой соперник лежит на поле. Мы сделали это один или два раза и ожидали того же от них. Но ладно, это эмоции, такое бывает. Марселино делает отличную работу, и я его очень уважаю. После матча мы об этом забываем. Я получил за это жёлтую карточку и её заслужил», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Тренеры команд вступили в словесную перепалку во время матча.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.