Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я получил жёлтую карточку и её заслужил». Флик — о конфликте с тренером «Вильярреала»

«Я получил жёлтую карточку и её заслужил». Флик — о конфликте с тренером «Вильярреала»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о конфликте с наставником «Вильярреала» Марселино Гарсией Торалем во время матча между командами в 26-м туре испанской Ла Лиги (4:1).

«Ну, конечно, мы поговорили. Фэйр-плей — это если ты выбиваешь мяч, когда твой соперник лежит на поле. Мы сделали это один или два раза и ожидали того же от них. Но ладно, это эмоции, такое бывает. Марселино делает отличную работу, и я его очень уважаю. После матча мы об этом забываем. Я получил за это жёлтую карточку и её заслужил», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Тренеры команд вступили в словесную перепалку во время матча.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.

Материалы по теме
«Сегодня я доволен тем, что произошло». Флик — о дебютном хет-трике Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android