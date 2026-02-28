Скидки
23:45 Мск
Футбол

Аль-Фейха — Аль-Наср, результат матча 28 февраля 2026, счет 1:3, 24-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» с трудом обыграл «Аль-Фейха» в Про-Лиге. Роналду не забил пенальти
Комментарии

Завершился матч 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Победу в матче со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2'     1:1 Мане – 72'     1:2 Москера – 80'     1:3 Аль-Хамдан – 85'    

На 11-й минуте встречи нападающий гостей Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В конце первого тайма на 45+2-й минуте защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме на 72-й минуте форвард Садио Мане сравнял счёт. На 80-й минуте мяч попал в ворота «Аль-Фейха» от голкипера собственной команды Орландо Москеры. В конце встречи на 85-й минуте нападающий Абдулла Аль-Хамдан закрепил победу гостей.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко за 24 матча. «Аль-Фейха» заработала 27 очков и располагается на 12-й строчке.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
