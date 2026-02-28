«Аль-Наср» с трудом обыграл «Аль-Фейха» в Про-Лиге. Роналду не забил пенальти

Завершился матч 24-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Победу в матче со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

На 11-й минуте встречи нападающий гостей Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В конце первого тайма на 45+2-й минуте защитник «Аль-Насра» Абдулела Аль-Амри отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме на 72-й минуте форвард Садио Мане сравнял счёт. На 80-й минуте мяч попал в ворота «Аль-Фейха» от голкипера собственной команды Орландо Москеры. В конце встречи на 85-й минуте нападающий Абдулла Аль-Хамдан закрепил победу гостей.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко за 24 матча. «Аль-Фейха» заработала 27 очков и располагается на 12-й строчке.