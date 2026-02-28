Скидки
Главная Футбол Новости

Президент Федерации футбола Ирана прокомментировал возможное снятие команды с ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж прокомментировал возможное снятие национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли можно с надеждой смотреть на чемпионат мира, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — приводит слова Таджа Marca.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

