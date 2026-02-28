«Мы играли неплохо, но это не лучший матч сезона». Слот — о победе над «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэм Юнайтед» (5:2) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

«Первые три гола были забиты с угловых? Это очень приятно. Мы играли неплохо, даже здорово, но это не лучший матч сезона. Мы выступали и лучше, даже когда проигрывали и пропускали голы при стандартных положениях.

Но, как я всегда и предрекал, всё вернулось в норму. В первой половине сезона мы создали довольно много моментов со стандартных положений, и почти каждый пропущенный нами гол был забит после них же, а сегодня все увидели нечто прямо противоположное. Думаю, одним из самых опасных моментов у соперника как раз и было стандартное положение, в первые шесть-семь месяцев сезона подобные моменты часто превращались в голы [не в нашу пользу]. Но теперь мы это сделали — начали забивать со стандартных положений, это очень радует нас, всю команду и наших болельщиков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.