Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бока Хуниорс — Химнасия и Эсгрима Мендоса. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы играли неплохо, но это не лучший матч сезона». Слот — о победе над «Вест Хэм Юнайтед»

«Мы играли неплохо, но это не лучший матч сезона». Слот — о победе над «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэм Юнайтед» (5:2) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

«Первые три гола были забиты с угловых? Это очень приятно. Мы играли неплохо, даже здорово, но это не лучший матч сезона. Мы выступали и лучше, даже когда проигрывали и пропускали голы при стандартных положениях.

Но, как я всегда и предрекал, всё вернулось в норму. В первой половине сезона мы создали довольно много моментов со стандартных положений, и почти каждый пропущенный нами гол был забит после них же, а сегодня все увидели нечто прямо противоположное. Думаю, одним из самых опасных моментов у соперника как раз и было стандартное положение, в первые шесть-семь месяцев сезона подобные моменты часто превращались в голы [не в нашу пользу]. Но теперь мы это сделали — начали забивать со стандартных положений, это очень радует нас, всю команду и наших болельщиков», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
«Ливерпуль» жёстко прошёлся по «Вест Хэму». Залетело всё, что только могло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android