Черчесов оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в составе ЦСКА перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об отсутствии в составе ЦСКА полузащитника Ивана Облякова и защитника Мойзеса перед матчем 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между командами.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
«Мойзес и Обляков определяли игру ЦСКА и были игроками стартового состава. Если бы они выпали из состава за день до матча — это одно. Но когда тренер знает заранее, что они играть не будут, он готовит других футболистов на эти позиции. Они это и сделали», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

Иван Обляков пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек, а Мойзес из-за красной, полученной в предыдущем туре.

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на восьмой строчке.

